ABD'de şüpheli polisle çatıştı

ABD'de şüpheli şahıs ile polisler arasında sıcak çatışma yaşandı. Polis memurları ‘cinayete teşebbüs’ ve ‘ağır saldırı’ suçlarından aranan Lance Runion (56) adlı kişinin adresine gitti. Kapıdaki zili çalan polis memurları Runion'un beklenmedik bir şekilde polislere ateş açması üzerine çatışma yaşandı. Saldırgana karşılık veren polis memurlarından Sara Vaught'ın ölümden döndüğü ifade edilirken, durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırganın sağlık durumu ise kritik.

NTV 06.03.2021 - 16:19 | Son Güncelleme : 06.03.2021 - 16:33

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