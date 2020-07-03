ABD'de yine polis şiddeti

Ülkeye bağlı Florida eyaletinde siyahi bir kadın polisin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anında kadının polise, “Beyaz gibi davranıyorsun, ama gerçekten siyahsın, ne yapacaksın?” dediği duyuluyor. Yetkililer, kadının uçuşunun gecikmesi nedeni ile acenteyle tartışması sonrası polisin olay yerine geldiğini aktardı.
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İHA - NTV Haber 03.07.2020 - 11:23| Son Güncelleme : 03.07.2020 - 11:36
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