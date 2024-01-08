ABD'de yolcu uçağından düşen parça bir evin bahçesinde bulundu
ABD'de cuma günü, Alaska Havayolları'na ait "Boeing 737 Max" tipi bir yolcu uçağının gövdesinden, havadayken parça koptu. Büyük bir faciadan dönüldü. Uçağın parçası bir evin bahçesinde bulundu. Aynı uçağın daha önce 3 kez "kabin basıncı alarmına" rağmen uçtuğu, ihmal sebebiyle de kokpit ses kayıtlarının silindiği ortaya çıktı.
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