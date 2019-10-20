ABD'deki lisede tüfekli öğrenci böyle etkisiz hale getirildi

ABD'de geçtiğimiz mayıs ayında bir okula silah getiren öğrencinin silahının elinden alındığı ana ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Görüntüde beyzbol şapkalı okulun siyahi antrenörünün silahlı öğrenciye sarıldığı ve tüfeği elinden almayı başardığı anlar görülebiliyor. Antrenör silahı aldıktan hemen sonra bir başka öğretmen koşarak silahı olay yerinden uzaklaştırıyor. 17 yaşındaki öğrencinin akıl sağlığının yerinde olmadığı, amacının canına kıymak olduğu öğrenildi. Öğrenci rehabilitasyona alındı.