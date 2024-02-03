ABD'li general NTV'ye yorumladı: Yemen’deki çatışmayı çözmenin en iyi yolu ateşkes
"Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler ile ABD ve İngiltere arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. ABD öncülüğündeki çok uluslu gücün operasyonlarına karşın, Husiler ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdüreceklerini açıkladı. NTV Dış Haberler Editörü Sare Selvi Öztürk, küresel ekonomiyi de etkileyen bu durumu ABD ordusundan emekli Tuğgeneral Mark Kimmitt ile konuştu. Kimmitt Yemen'deki durumu Gazze'ye bağladı. "Gazze'de çözüm bulunamazsa Yemen'deki gerilimin daha da tırmanacağını" savundu.
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