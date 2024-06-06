ABD'li yetkililer NTV'ye konuştu: Kuzey Suriye'de seçim olacak mı?
Kuzey Suriye'de 11 Haziran'da yapılması planlanan yasadışı yerel seçimler bir kez daha ertelenebilir. NTV'ye konuşan ABD'li yetkililer, Washington'dan gelen açıklamaların ardından "Konunun Suriye Demokratik Güçleri tarafından yeniden değerlendirildiğini ve bu seçimin ertelenebileceği sinyallerinin geldiğini" söyledi. Seçime dair açıklamanın "çok kısa sürede yapılabileceğini" de ekledi.
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