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ABD'nin Körfez'deki gücü
21.06.2019 - 13:40

ABD ve İran arasında gerginlik çatışma noktasına geldi.
İran Körfezi ve Umman Körfezindeki Amerikan gemileri pozisyon almıştı. Bölgedeki Amerikan üslerinde alarma geçilmişti. İran’ın Amerikan İnsansız hava aracını düşürmesine misilleme yapılacaktı. Ama yine habere göre tTump operasyona bir kaç saat kala vazgeçti. Bu konuda gelen son haber, İran’a Umman aracılığıyla “Seni vuruyoruz ona göre...istersen görüşelim” mesajı da gönderilmiş. Peki Amerika'nın Körfez'deki gücü nasıl? Amerika bölgede yaklaşık 45 bin asker, avcı tanksavar ve bombardıman uçakları bulunduruyor.

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