Afgan parlamenter Farzana Kochai NTV'ye konuştu

20 yıl sonra Taliban'ın kontrolü tekrar ele geçirdiği Afganistan'da kadınlar endişeli. 2001'den, yani Taliban rejimi devrildikten sonra geçen 20 yılda Afganistan'daki kadınlar birçok kazanım elde etmişlerdi. Şimdi yeniden karanlık bir tünele girmenin korkusu var. Afgan parlamentosunun üyesi Farzana Kochai, yaşadıkları kaosu, geleceğe dair endişelerini NTV'ye anlattı. Haber: Derya Acemoğlu
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NTV 18.08.2021 - 18:49| Son Güncelleme : 18.08.2021 - 19:05
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