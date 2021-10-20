Afganistan’da camiye saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Afganistan’ın Kandahar kentini cuma günü kana bulayan cami saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, camiye yaklaşan iki terörist, kapıda bekleyen güvenlik görevlilerine ateş ediyor. Güvenlik görevlisinin ateş açmasıyla yaralanan teröristlerden biri, camiye girerek üstündeki bombayı patlatıyor. Saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmişti.
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