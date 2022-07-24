Akdeniz’i denizanası sürüsü işgal etti

İsrail’in Hayfa kenti açıklarında binlerce denizanası görüntülendi. Drone ile çekilen görüntülerde, denizanalarının yoğunluğu nedeniyle kıyıya yakın olan yerlerin beyaza büründüğü görüldü. Uzmanlar, denizanalarının bu kadar yoğun şekilde bir arada olmasının nedeni olarak çevre kirliliği ve iklim değişikliğini gösteriyor.

Haberler - ntv.com.tr 24.07.2022 - 10:34 | Son Güncelleme : 24.07.2022 - 10:48

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