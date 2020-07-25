Alevler içinde ilerleyen kamyon

Hızla ilerleyen kamyonun kasasından alevler yükseliyor. Yoğun dumanın yanı sıra kamyondan gelen patlama sesleri de kameralara yansıyor. Tüm bu olanlara rağmen direksiyonu bırakmayan sürücü aracı bir hurdalığa kadar götürmeyi başarıyor.

NTV 25.07.2020 - 15:57 | Son Güncelleme : 25.07.2020 - 16:12

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