'Alkollü' Putin, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldıklarını kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da, "Rusya'nın Kahramanları" etkinliğinde madalya törenine katıldı. Askerlere madalya dağıttığı törende elinde içki kadehiyle gazetecilere konuşan Putin, Ukrayna işgalini savundu. Alkollü olduğu öne sürülen Putin, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldıkları suçlamalarını kabul etti ancak her şeyi Ukrayna tarafının başlattığını savundu.
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