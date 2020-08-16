Alman polisinden Türk aileye darp

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde polislerin, hatalı park nedeniyle tartıştığı Türk aileyi darp ettiği iddia edildi. Kamera kayıtlarında 17 ve 22 yaşlarındaki iki Türk gencin polisler tarafından yere yatırılarak kelepçelendiği görülüyor. Çocuklarına yapılan sert müdahaleye tepki gösteren anne baba kendilerinin de polis tarafından darp edildiğini iddia etti. Darp raporu aldıklarını söyleyen anne F.G. polisleri dava edeceklerini söyledi.
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NTV Haber 16.08.2020 - 19:15| Son Güncelleme : 16.08.2020 - 19:31
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