Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i karşılamaya kimse gelmedi: O anlar böyle görüntülendi
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, dört günlük Orta Doğu ziyaretinin son durağı Katar'da, uçakta yarım saat bekletildiği iddia edildi. Alman medyasında yer alan haberlere göre Steinmeier, dün uçakla Doha Havalimanı'na indi ancak karşılamada Katarlı bir yetkilinin olmaması üzerine, yaklaşık yarım saat beklemek zorunda kaldı. Steinmeier'in bekletilmesinin, Katar'ın Almanya'nın Gazze politikasına tepkisinden kaynaklanmış olabileceği yorumları yapıldı.
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