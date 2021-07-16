Almanya'da yaşayan Türk felaketi anlattı: 4 gündür durmadan yağmur yağıyor
Almanya’da yaşanan sel felaketinde can kaybı 90’a ulaştı. 18 yıldır Aachen kentinde yaşayan Murat Akarsu, sel bölgesindeki durumu NTV’ye anlattı. İlk defa böyle bir olay yaşadıklarını söyleyen Akarsu ‘‘Yağmur 4 gündür durmadan yağıyor. Evleri sular altında kalan yüzlerce insan otellere yerleştirildi. Bazı bölgeler de hastaneler bile boşaltılmaya başlandı’’ dedi. (Haber:Tuana Çiftçi)
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NTV 16.07.2021 - 10:17| Son Güncelleme : 16.07.2021 - 10:40
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