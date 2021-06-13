Almanya'da Türk genci 2 yıldır kayıp: Bilgi verene 20 bin Euro ödül

Barış Karabulut, Almanya’da 2 yılı aşkın süredir kayıp... Alman polisi, Türk gencinin öldürüldüğünü düşünüyor. Ancak yeteri kadar delil bulunamadığından soruşturma tıkandı. Ailesi ve savcılık, Barış ile ilgili bilgi verenlere 20 bin Euro ödül verecek. (Haber:Yağız Şenkal)

NTV 13.06.2021 - 15:58 | Son Güncelleme : 13.06.2021 - 16:16

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