Almanya’da yüzyılın felaketi

Almanya’da selin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 133’e yükseldi, kayıp bin 300 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Üstelik yetkililer, selde sürüklenen araçların içinde fazla sayıda ceset bulunmasından endişe ediyor. Selin vurduğu bölgelerden gelen fotoğraflar, felaketin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

NTV 17.07.2021 - 17:05 | Son Güncelleme : 17.07.2021 - 17:24

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