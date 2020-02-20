Almanya'da ırkçı katliamın faili Tobias Rathjen'in korkunç profili

Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 5'i Türk vatandaşı 10 kişi yaşamını yitirdi. Hanau kentini kana bulayan saldırgan 43 yaşındaki Alman vatandaşı Tobias Rathjen. Bankacılık eğitimi aldığı ortaya çıkan Rathjen'in hiç evlenmediği, Müslümanlar'a ve kadınlara karşı olumsuz görüşlerini gizlemediği ortaya çıktı. Alman polisinin ve istihbaratının, aşırı görüşlerini gizlemeyen saldırgandan haberdar olmadığı anlaşıldı. İşte ayrıntılar... (Dünyanın Haberi, NTV)

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER