Almanya'da ırkçı katliamın faili Tobias Rathjen'in korkunç profili
Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 5'i Türk vatandaşı 10 kişi yaşamını yitirdi. Hanau kentini kana bulayan saldırgan 43 yaşındaki Alman vatandaşı Tobias Rathjen. Bankacılık eğitimi aldığı ortaya çıkan Rathjen'in hiç evlenmediği, Müslümanlar'a ve kadınlara karşı olumsuz görüşlerini gizlemediği ortaya çıktı. Alman polisinin ve istihbaratının, aşırı görüşlerini gizlemeyen saldırgandan haberdar olmadığı anlaşıldı. İşte ayrıntılar... (Dünyanın Haberi, NTV)
20.02.2020 - 17:14| Son Güncelleme : 20.02.2020 - 17:27
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