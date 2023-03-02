Angelina Jolie, Taliban kocası tarafından burnu kesilen Bibi Aisha ile konuştu
Taliban üyesi kocası tarafından burnu ve kulakları kesilen Bibi Aisha, yıllar sonra Angelina Jolie'ye yaşadıklarını anlattı. 31 kez ameliyat masasına yattığını anlatan Aisha, hemşire olmak istediğini söyledi ve ''Sığınakta dokuz ay geçirdim. Bana ne olduğunu bilmiyordum. Birden Time dergisi geldi ve fotoğrafımı çekti. Benim için kapılar açıldı" dedi.
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