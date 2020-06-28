Kuğular Birleşik Krallık'ta en değerli hayvanlardan... Koruma altındalar ve onlara zarar vermek para ile cezalandırılıyor. Buna rağmen kuğular zaman zaman saldırıların hedefi olabiliyorlar. İşte bir anne kuğunun yürek burkan hikayesi...
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NTV 27.06.2020 - 14:31| Son Güncelleme : 28.06.2020 - 05:57
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