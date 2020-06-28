Anne kuğunun yürek burkan hikayesi

Kuğular Birleşik Krallık'ta en değerli hayvanlardan... Koruma altındalar ve onlara zarar vermek para ile cezalandırılıyor. Buna rağmen kuğular zaman zaman saldırıların hedefi olabiliyorlar. İşte bir anne kuğunun yürek burkan hikayesi...

NTV 27.06.2020 - 14:31 | Son Güncelleme : 28.06.2020 - 05:57

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