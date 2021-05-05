Anne ve iki çocuğunun mucize kurtuluşu

Rusya’da bir anne ile iki çocuğu elektrik akımına kapılmaktan son anda kurtuldu. Şiddetli fırtına nedeniyle devrilen bir ağaç, elektrik tellerini kopardı. Patlayarak kopan teller, o sırada kaldırımda yürüyen anneyle çocuklarının üzerine düştü. Koşarak kaçan kadın ve iki çocuğu akıma kapılmaktan kıl payı kurtuldu.

ntv.com.tr 05.05.2021 - 11:30 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 11:47

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