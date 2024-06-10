AP seçimi Avrupa'yı sarstı: Fransa erken seçime gidiyor
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde beklenen oldu. Sandık sonuçlarına aşırı sağın yükselişi damga vurdu ve çıkan sonuçlar bazı ülkelerde taşları yerinden oynattı. Almanya'da aşırı sağcı AfD oylarını artırırken; Fransa'da da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi ilk sırayı elde etti. Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki başarısızlık Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u erken seçime itti. Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da seçime gidileceğini duyurdu. Diğer yandan Belçika Başbakanı da genel seçimdeki başarısızlığın ardından istifasını açıkladı. Peki şimdi ne olacak? NTV Strasbourg Temsilcisi Kayhan Karaca, konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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