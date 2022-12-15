Apronda uçağı yönlendiren kadın görevliye araç çarptı

ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta Uluslararası Havaalanı’nda hızla giden bir araç, apronda görevli bir kadın görevliyi ezdi. Yer görevlisi kadın o sırada bir uçağı yönlendiriyordu. Kafatası dahil birçok kemiği kırılan kadın hastaneye kaldırılırken yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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