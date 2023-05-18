Araştırma: Spor, grip ve zatürreden ölüm riskini düşürüyor
Sporun insan sağlığına etkisine yönelik yeni bir bilimsel çalışma yapıldı. Çalışmaya göre spor yapanların grip ve zatüreden ölüm riskleri yapmayanlara oranla yarı yarıya daha düşük. Uzmanlar, son çalışmanın sporun Covid'e bağlı ölümleri azalttığına yönelik daha önceki çalışmalarla tutarlılık gösterdiğine dikkat çekiyor.
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