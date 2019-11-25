''Assange cezaevinde ölebilir' iddiası

Wikileaks kurucusu Julian Assange, ABD'ye iadesi talebiyle İngiltere'de tutuklu olarak yargılanıyor. Assange'ın sağlık durumuyla ilgili 60'tan fazla doktor bir mektup kaleme aldı. Doktorlar Assange'ın hapishanede ölme riski olduğuyla ilgili uyarıda bulundu. NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.