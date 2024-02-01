Avrupa Birliği'ndeki çiftçiler ne istiyor?
AB liderleri olağanüstü zirve için buluştu. Zirvenin gündeminde Avrupa Birliği'nin bütçesi var. Bütçenin önünde Macaristan engeli var. Zirvenin sürpriz davetlisi de çiftçiler oldu. Avrupalı çiftçiler dertlerini anlatmak için Brüksel'de eylem yapıyor. Peki, çiftçiler hangi ülkelerde sokağa döküldü, ne istiyorlar? Avrupa'daki son durumu NTV Strasbourg Temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
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