Avrupa'da corona virüsün bilançosu artıyor

Avrupa'da corona virüsten ölümler 80 bine dayandı. Vaka sayısı ise 883 binin üzerinde. Fransa'da karantina 11 Mayıs'a kadar uzatıldı. Okullar 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacak. İtalya'da ise vaka sayısındaki kesin düşüş sürüyor.
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NTV 14.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 14.04.2020 - 09:39
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