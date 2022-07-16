Avrupa'da kavurucu sıcakta alevlerle mücadele

Avrupa günlerdir kavurucu sıcakların etkisi altında. Sıcakla birlikte birçok ülkede orman yangınlarıyla mücadele var. Fransa, İspanya ve Portekiz'de devam eden yangınları kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Fransa'nın Bordeaux bölgesinde alevler nedeniyle 11 binden fazla kişi tahliye edildi.
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NTV Haber 16.07.2022 - 01:19| Son Güncelleme : 16.07.2022 - 01:37
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