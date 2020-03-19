Avrupa'da corona virüs kaynaklı ölü sayısı Asya'yı geçti
Avrupa'da corona virüs kaynaklı toplam ölü sayısı Asya'dakini geçti. Olağanüstü hal ilan eden ülkelere her gün yenileri ekleniyor. Belçika ve Finlandiya da OHAL ilan etti. Finlandiya'da 70 yaşın üzerindekilerin sokağa çıkması tamamen yasaklandı. Okullar 13 Nisan'a kadar tatil edildi. Hollanda'da yapılması planlanan Eurovision şarkı yarışması iptal edildi.
Abone ol
Paylaş
NTV 19.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 19.03.2020 - 10:00
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.