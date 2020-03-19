Avrupa'da corona virüs kaynaklı ölü sayısı Asya'yı geçti

Avrupa'da corona virüs kaynaklı toplam ölü sayısı Asya'dakini geçti. Olağanüstü hal ilan eden ülkelere her gün yenileri ekleniyor. Belçika ve Finlandiya da OHAL ilan etti. Finlandiya'da 70 yaşın üzerindekilerin sokağa çıkması tamamen yasaklandı. Okullar 13 Nisan'a kadar tatil edildi. Hollanda'da yapılması planlanan Eurovision şarkı yarışması iptal edildi.

NTV 19.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 19.03.2020 - 10:00

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