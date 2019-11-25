Avrupa'yı sel vurdu: Fransa'da 2 ölü, İtalya'da viyadük çöktü
Fransa'nın Güneydoğusunda yoğun yağmur nedeniyle nehirler taştı. Yollar ve sokaklar su altında kaldı. Tekneler ve otomobiller selde sürüklendi. Nice kenti de su baskınlarından etkilenen yerler arasında. Nice havalimanı bir süre uçuşlara kapatıldı. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu İtalya'da da Torino-Savona kara yolundaki viyadük, toprak kayması sebebiyle çöktü. Ülkenin kuzeybatısında Torino kentindeki maraton iptal edildi. Su basan evler boşaltıldı.
NTV Haber 25.11.2019 - 14:12| Son Güncelleme : 25.11.2019 - 14:21
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