Avustralya’da yengeç göçü başladı: Yollar kapatıldı

Avustralya’nın Christmas Adası’nda milyonlarca kırmızı yengeçin geçişi için yollar kapatıldı. Kırmızı yengeçler, her sene bu aylarda ormandan okyanusa doğru göç etmeye başlıyor. Onların göç yolu üzerindeki tüm yollar da kapatılıyor. Kırmızı yengeçler bu yolculuğun sonunda okyanusta çiftleşiyor.
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