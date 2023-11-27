Avustralya'da yüzlerce aktivist kanolarla limanı kapattı
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde yüzlerce aktivist, ülkenin kömür sevkiyatlarını gerçekleştirdiği ana limanlardan biri olan Newcastle limanını kanolarla denize açılarak kapatırken, 104 kişi gözaltına alındı. Dünyanın en büyük ikinci kömür ihracatçısı Avustralya’nın, elektrik ihtiyaçları için fosil yakıtlara bağımlı olduğu bilinirken, Rising Tide tarafından yapılan açıklamada, eylem "Avustralya tarihinde iklime yönelik en büyük sivil direniş eylemi" olarak nitelendirildi.
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