Avustralya'nın ünlü plajı açıldı, halk plaja akın etti
Avustralya ve Yeni Zelanda, virüsle mücadelede örnek gösterilen ülkelerden... Vaka sayısının 7 bini geçmediği Avustralya'da can kaybı 84'le sınırlı kaldı. Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte tedbirler hafifletilmeye başlandı. Dünyaca ünlü Bondi plajı yeniden açıldı. Yüzlerce Avustralyalı plaja akın etti.
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NTV 28.04.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 28.04.2020 - 13:57
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