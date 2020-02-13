Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev NTV'ye konuştu: Ermenistan çözüme yanaşmıyor
Dağlık Karabağ sorunu 30 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesiyle başlayan süreçte büyük acılar yaşandı. Azerbaycan Türkleri evlerinden, yurtlarından edildi. Çok sayıda 'Karabağlı Azerbaycan Türk'ü hayatını kaybetti. Azerbaycan Devlet Başbakanı İlham Aliyev'in Dış İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Hikmet Hacıyev NTV'ye konuştu. İşte "Yukarı Karabağ" konusunda masadaki son durum... (Dünyanın Haberi, NTV)
13.02.2020 - 17:06| Son Güncelleme : 13.02.2020 - 17:22
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