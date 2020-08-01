Azerbaycan'la ortak tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan ordularının 29 Temmuz'da başlattığı ortak tatbikat sürüyor. Tatbikatın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki kısmında senaryo gereği teyakkuz emri verildi. Birliklerin savaşa hazırlık durumuna getirilmesi için görevler icra edildi.
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NTV Haber 01.08.2020 - 20:14| Son Güncelleme : 01.08.2020 - 20:15
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