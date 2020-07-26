Bahçesinde buharlı lokomotif ve demiryolu hattı yaptı

Kendi buharlı lokomotifini ve ray hattını inşa eden bir mühendisle tanıştıracağız sizi... Rusya’nın Ulyanovka bölgesinde yaşayan Pavel Chilin'in kendi çabalarıyla yaptığı demiryolu hattının uzunluğu ise 350 metre...

NTV 26.07.2020 - 18:29 | Son Güncelleme : 26.07.2020 - 18:49

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER