Balkonda bayılan kişi ölümden son anda kurtuldu

Hindistan’ın Kerala eyaletine bağlı Kozhikode bölgesinde bir kişi banka sırası beklediği balkonda baygınlık geçirdi. Yaslandığı balkonun kenarından aşağı düşmektense yanında bekleyen bir başka kişinin atikliği sayesinde kurtuldu.
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İHA 22.03.2021 - 13:57| Son Güncelleme : 22.03.2021 - 14:35
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