Balonların içinden sosyal mesafe mesajı

Almanya‘da Stuttgart Bale Tiyatrosu dansçıları özel bir gösteri için dev balonların içine girdi. Balerin ve baletler, ellerini ve bedenlerini birbirlerine kavuşturamadan ama balenin zarafetine gölge düşürmeden sahnede dans ettiler. Dansçılar bu performanslarıyla ‘‘eski günlere dönebilmek için bir müddet daha sosyal mesafeye dikkat’’ mesajı verdiler.

NTV 01.03.2021 - 16:25 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 17:05

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