Bangladeş'te Türk izleri: 60 kubbeli cami

60 kubbeli cami, ülkenin en önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor. 15'inci yüzyıldan kalma cami, Türk izleri taşıyor. Az bildiğimiz ama bizden atalarımızdan yadigar, Bangladeş'e bir miras bu cami... 60 kubbeli caminin bulunduğu bölge, UNESCO'nun koruması altında yer alıyor.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER