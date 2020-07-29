Banksy'nin eserine servet ödendi (21 milyon liraya satıldı)
Dünyanın en tanınmış modern sanatçılarından biri olan Banksy'nin Akdeniz'deki sığınmacı ölümlerine dikkat çekmek için yaptığı 3 eser Londra'daki müzayedede yaklaşık 3 milyon dolara yani yaklaşık 21 milyon liraya alıcı buldu. Banksy satıştan elde ettiği geliri de Filistin'deki bir çocuk hastanesine bağışladı.
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NTV 29.07.2020 - 13:03| Son Güncelleme : 29.07.2020 - 13:25
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