Başbakan Johnson’ın katıldığı yeni parti iddiası

İngiltere’deki ‘Partygate’ skandalında iddialara yenisi eklendi. Başbakan Boris Johnson hakkında yeni bir parti iddiası daha ortaya atıldı. Johnson, istifa baskıları arasında soruşturmayı yürüten memura ifade verdi. Bu hafta açıklanacak olan soruşturma raporunda, yasa ihlali yapıldığına dair yeterli kanıt bulunursa polis soruşturması başlatılacak.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.