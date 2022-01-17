Başbakan Johnson’ın katıldığı yeni parti iddiası

İngiltere’deki ‘Partygate’ skandalında iddialara yenisi eklendi. Başbakan Boris Johnson hakkında yeni bir parti iddiası daha ortaya atıldı. Johnson, istifa baskıları arasında soruşturmayı yürüten memura ifade verdi. Bu hafta açıklanacak olan soruşturma raporunda, yasa ihlali yapıldığına dair yeterli kanıt bulunursa polis soruşturması başlatılacak.

Haberler - ntv.com.tr 17.01.2022 - 15:25 | Son Güncelleme : 17.01.2022 - 16:17

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