Bebek ölümden dönünce baba böyle sevindi

Filistin'de nefes borusuna yiyecek kaçan çocuk ailesi tarafından apar topar hastaneye götürüldü. Boğulmak üzere olan küçük çocuğa odadan koşan doktor yetişti. Çocuğa müdahale ederek tekrar nefes almasını sağlayan doktoraysa baba böyle teşekkür etti.

DHA 10.04.2021 - 15:31 | Son Güncelleme : 10.04.2021 - 15:54

DİĞER VİDEOLAR