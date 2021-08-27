Biden: Asla affetmeyeceğiz, bedelini ödeteceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, Kabil'deki saldırıların ardından açıklamalarda bulundu. Saldırıyı karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi. DAEŞ'in Horasan koluna "kendi belirledikleri yer ve zamanda" saldıracaklarını açıkladı.

NTV 27.08.2021 - 09:44 | Son Güncelleme : 27.08.2021 - 09:50

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