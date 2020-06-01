Bilim insanlarından yeni teori: Rakımı yüksek olan yerlerde corona virüsün etkisi daha az

Bilim insanları dünya çapında 6 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüsün yayılması konusunda farklı teoriler ortaya atıyor. Avrupalı bilim insanları, yüksek bölgelerde yaşayan insanların corona virüsten daha az etkilendiğini öne sürdü. Fransız araştırmacılarsa önlemlerin hafifletilmesine karşın, vakaların artmamasını havaların ısınmasına bağlıyor. Uzmanlar, yaz bitince salgın geri dönebilir uyarısında bulunuyor.

NTV 01.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 13:55

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