‘‘Bir Türk Doktorun Korona Güncesi’’

ABD’de yaşayan nefroloji uzmanı Doktor Sine Aras Akten, New York’ta pandeminin en zorlu günlerinde bir sağlık çalışanı olarak ön saflarda mücadele verdi ve yaşadıklarını kaleme döktü. Doktor Akten, bir hafta boyunca aynı maskeyi kullandığı günleri ve kitabını NTV’ye anlattı. (Haber: Derya Acemoğlu)

NTV 03.06.2021 - 10:50 | Son Güncelleme : 03.06.2021 - 10:56

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