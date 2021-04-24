"Bir zamanlar burada buzul vardı"

Küresel ısınma sebebiyle buzullar her geçen gün artan bir hızla eriyor. Meksikalı bilim insanları iklim değişikliğine dikkat çekmek için 2018'de eriyerek yok olan Ayoloko buzulunun bulunduğu alana "bir zamanlar burada bir buzul vardı" yazan bir levha yerleştirdi.
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NTV 24.04.2021 - 13:30| Son Güncelleme : 24.04.2021 - 13:49
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