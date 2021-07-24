Bitcoin cihazlarını silindirle ezdiler

Malezya polisi kripto para madenciliğinde kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen cihazları toplayıp, silindirle üzerinden geçti. 2 milyon dolar değerindeki cihazlar, Kısa bir süre de hurdaya dönerken baskınlarda yakalanan 8 kişiye 6 ay hapis cezası verildi.

NTV 24.07.2021 - 17:41 | Son Güncelleme : 24.07.2021 - 17:56

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