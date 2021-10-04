Bobby 3 yıldır sahibinin mezarında nöbet tutuyor

Evcil hayvanlar insanların can dostları... Özellikle köpekler sahiplerine çok sadık ve vefalı... Bunun en güzel örneklerinden biri Arjantin'den... Bobby isimli köpek ölen sahibinin mezarından tam 3 yıldır bir an olsun bile ayrılmıyor.
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NTV 04.10.2021 - 11:27| Son Güncelleme : 04.10.2021 - 11:43
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