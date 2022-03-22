Bolivya'da çevre felaketi

İnsan elinin değmediği yerde yaşam var. Tam tersi, insanlık en ıssız coğrafyalarda, yüksek dağların zirvesindeki buzulları, nehir yataklarını, gölleri bile kirletip, kurutma potansiyeline sahip. Bolivya'daki Uru Uru Gölü, yaşadığı çevre felaketiyle, insanlığın nasıl bir aymazlık içinde olduğunu gösteren son örnek.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.