Bolivya'da çevre felaketi

İnsan elinin değmediği yerde yaşam var. Tam tersi, insanlık en ıssız coğrafyalarda, yüksek dağların zirvesindeki buzulları, nehir yataklarını, gölleri bile kirletip, kurutma potansiyeline sahip. Bolivya'daki Uru Uru Gölü, yaşadığı çevre felaketiyle, insanlığın nasıl bir aymazlık içinde olduğunu gösteren son örnek.

Haberler - NTV 22.03.2022 - 11:43 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 11:56

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