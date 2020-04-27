Boris Johnson göreve dönüyor

İngiltere'de corona virüs tedavisi görmesinin ardından sağlığına kavuşan Başbakan Boris Johnson, resmi konutuna döndü. Johnson, bugün işbaşı yapacak. Ayrıntıları NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt anlattı.
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NTV Haber 27.04.2020 - 04:37| Son Güncelleme : 27.04.2020 - 04:48
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