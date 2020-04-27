Boris Johnson göreve dönüyor

İngiltere'de corona virüs tedavisi görmesinin ardından sağlığına kavuşan Başbakan Boris Johnson, resmi konutuna döndü. Johnson, bugün işbaşı yapacak. Ayrıntıları NTV Londra Temsilcisi Gökhan Bozkurt anlattı.

NTV Haber 27.04.2020 - 04:37 | Son Güncelleme : 27.04.2020 - 04:48

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